Победитель «Лидеров России» Скороходов рассказал о восстановлении соцобъектов в Волновахе

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа активно работают над восстановлением социальных объектов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил победитель конкурса «Лидеры России» Кирилл Скороходов.
По его словам, сейчас завершается капитальный ремонт общеобразовательной школы в городе Волноваха, которая пострадала после ударов ВСУ. Скороходов подчеркнул, что учреждение является основным объектом, который восстанавливает Ямал.
«Пришлось приложить довольно много усилий, чтобы все успеть в столь короткий срок. Зато теперь это будет современная школа, отвечающая российским стандартам. Дети Волновахи обязательно начнут учебный год вовремя — 1 сентября — и будут учиться в достойных условиях», — отметил Скороходов.
Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил о готовности поддержать все инициативы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, пострадавшей от ударов ВСУ.