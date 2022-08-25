Сенатор Цеков о последствиях конфликта на Украине: Начался закат Европы

Собеседник ФАН добавил, что процесс разрушения привычного миропорядка находится только на начальном этапе и дальше будет только хуже. И это притом, что некоторые лидеры все чаще задаются вопросом — почему в противостоянии РФ и США основной урон получают жители ЕС?