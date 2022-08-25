Сенатор Цеков о последствиях конфликта на Украине: Начался закат Европы

Спровоцированный Соединёнными Штатами Америки военный конфликт на территории Украины привел к тому, что начался закат старой Европы. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил сенатор Сергей Цеков.
«Американцы поступают очень жестоко со всеми, и как оказалось, в конфликте России и Украины самыми пострадавшими оказались западные государства. ЕС в целом сыпется в экономическом плане, тот же евро стало дешевле доллара. Именно через своих союзников Вашингтон пытался «разорвать» в клочья нашу экономику, сделать доллар по двести рублей, а в результате обрушил евро», — отметил политик.
Собеседник ФАН добавил, что процесс разрушения привычного миропорядка находится только на начальном этапе и дальше будет только хуже. И это притом, что некоторые лидеры все чаще задаются вопросом — почему в противостоянии РФ и США основной урон получают жители ЕС?
«Вообще Европа потеряет влияние на мировые процессы и откатится на задворки вообще тех стран, которые серьезно влияют на мировую политику, у меня сомнений в этом нет. Это результат давления американцев, а они там (в Европе. — Прим. ФАН) все подпевают в один голос, причем не особо задумываясь над тем, что же на самом деле происходит и почему все это случилось», — продолжил сенатор.
Так, экономика Великобритании сократилась по итогам второго квартала, о чем недавно сообщила Национальная статистическая служба страны. Указывается, что во втором триместре года ВВП Соединенного Королевства уменьшился на 0,1%. При этом наибольший вклад в отрицательную статистику внесли данные июня, когда объем экономики уменьшился сразу на 0,6%.
Основное падение наметилось в секторе услуг и розничной торговли, что обусловлено сокращением потребительского спроса на фоне кризиса стоимости жизни.
«Они не могут никак понять, что это случилось из-за расширения НАТО на Восток, из-за того, что они пошли на поводу младоевропейцев — Польши, Прибалтики и так далее. Приходят люди, временщики, побыли немного руководителями государств, ничего полезного не сделали и их сменили другие. У них никакой преемственности нет, они до этого брали нахрапом, мол Европа сильная, денег много, а сейчас все. Уже необходимо вводить новое понятие — начался закат Европы», — заключил Цеков.
Ранее заместитель директора Института «Центр развития» ВШЭ Сергей Смирнов сообщал, что российская экономика перестала «стрессовать» — в первый раз с 14 января сводный индикатор D-DESI (Daily Economic Stress Index, ежедневный экономический стресс-индекс) упал ниже 30%.