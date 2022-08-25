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Украинские войска за сутки 38 раз открывали огонь по территории ДНР

Армия
Украинские войска за сутки 38 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские военные за минувшие 24 часа выпустили 243 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что подразделения ВСУ за сутки 38 обстреляли территорию республики. Отмечается, что в результате ударов повреждения получили 33 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке.

Ранее стало известно, что украинские силовики атаковали поселок городского типа Веселое. В результате обстрела погиб один мирный житель, передает телеканал «360».

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