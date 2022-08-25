Украинские войска за сутки 38 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские военные за минувшие 24 часа выпустили 243 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что подразделения ВСУ за сутки 38 обстреляли территорию республики. Отмечается, что в результате ударов повреждения получили 33 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке.
Ранее стало известно, что украинские силовики атаковали поселок городского типа Веселое. В результате обстрела погиб один мирный житель, передает телеканал «360».