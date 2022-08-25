Украинские войска за сутки 38 раз открывали огонь по территории ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что подразделения ВСУ за сутки 38 обстреляли территорию республики. Отмечается, что в результате ударов повреждения получили 33 домостроения в Донецке, Макеевке и Горловке.