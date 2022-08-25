Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соцработница нашла убитым 95-летнего ветерана ВОВ в Башкирии

Происшествия
Соцработница нашла убитым 95-летнего ветерана ВОВ в Башкирии

Мертвого пенсионера обнаружили во дворе собственного дома в Илишевском районе Башкирии. Погибшим оказался 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщает республиканская прокуратура.

«У ветерана обнаружены множественные ножевые ранения», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел в деревне Кадырово. В полицию обратилась соцработница, которая ухаживала за пожилым мужчиной.

По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Балашихе нашли тела супружеской пары пенсионеров с колото-резаными ранами в области груди.

башкирия убийство ветеран вов
Военкоры ФАН
Солнцепёк