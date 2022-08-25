Соцработница нашла убитым 95-летнего ветерана ВОВ в Башкирии

Мертвого пенсионера обнаружили во дворе собственного дома в Илишевском районе Башкирии. Погибшим оказался 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщает республиканская прокуратура.
«У ветерана обнаружены множественные ножевые ранения», — отметили в ведомстве.
Инцидент произошел в деревне Кадырово. В полицию обратилась соцработница, которая ухаживала за пожилым мужчиной.
По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины преступления устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Балашихе нашли тела супружеской пары пенсионеров с колото-резаными ранами в области груди.