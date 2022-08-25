Специалисты ЮФУ активно развивают связанные с «зеленой» энергетикой научные направления

Под ее руководством коллектив молодых ученых рассмотрел особенности изменения структуры катализаторов под воздействием разных типов предварительной обработки. Как оказалось, активация катализаторов существенно влияет на их состав, микроструктуру и каталитическую активность в реакции восстановления кислорода.