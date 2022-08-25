Специалисты ЮФУ активно развивают связанные с «зеленой» энергетикой научные направления

Российские ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) активно развивают направления, которые связаны с «зеленой» энергетикой.
Так, исследовательская деятельность ведущего научного сотрудника Анастасии Алексеенко связана с созданием наноструктурных платиносодержащих катализаторов нового поколения. Именно они, по словам специалиста, преобразуют химическую энергию топлива в электрическую.
«По сравнению с обработкой в различных кислотах, электрохимическая активация биметаллических катализаторов на основе платины оказывает большее влияние на активность в реакции электровосстановления кислорода», — отметила Алексеенко.
Под ее руководством коллектив молодых ученых рассмотрел особенности изменения структуры катализаторов под воздействием разных типов предварительной обработки. Как оказалось, активация катализаторов существенно влияет на их состав, микроструктуру и каталитическую активность в реакции восстановления кислорода.