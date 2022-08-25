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МВД: мужчины устроили драку после бурного застолья под Нижним Новгородом

Происшествия
МВД: мужчины устроили драку после бурного застолья под Нижним Новгородом

Двое малознакомых мужчин устроили выяснение отношений после бурного застолья в Нижегородской области. Одному из участников конфликта на бытовой почве были нанесены телесные повреждения, сообщается на сайте МВД России.

Пострадавший сам обратился в ОМВД России по Семеновскому городскому округу. По его словам, все произошло в деревне Донской. Ранее в СМИ появилась информация, что травмы получил, предположительно, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин. Официального подтверждения этих данных нет.

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