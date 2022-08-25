МВД: мужчины устроили драку после бурного застолья под Нижним Новгородом

Пострадавший сам обратился в ОМВД России по Семеновскому городскому округу. По его словам, все произошло в деревне Донской. Ранее в СМИ появилась информация, что травмы получил, предположительно, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Игорь Каляпин. Официального подтверждения этих данных нет.