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Защита Шевчука не согласилась со штрафом в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Шоу-бизнес
Защита Шевчука не согласилась со штрафом в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Адвокат лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук сообщил, что направил в Верховный суд Башкирии через Советский суд Уфы жалобу на назначение его подзащитному штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

По его словам, жалоба на штраф в размере 50 тысяч рублей, решение о взыскании которого было назначено Советским судом Уфы на прошлой неделе, уже подана, сообщает РИА Новости.

Как следует из мотивировки суда, исполнитель хита «Маленькая стая» перед началом своего концерта в Уфе обратился к зрителям с речью, в которой прозвучали антивоенные фразы. Помимо этого, в речи музыканта нашли «негативные выражения в адрес президента», а также «публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

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