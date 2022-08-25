Защита Шевчука не согласилась со штрафом в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Как следует из мотивировки суда, исполнитель хита «Маленькая стая» перед началом своего концерта в Уфе обратился к зрителям с речью, в которой прозвучали антивоенные фразы. Помимо этого, в речи музыканта нашли «негативные выражения в адрес президента», а также «публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».