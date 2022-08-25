Baijiahao: предложение Путина о снабжении оружием союзников России вызвало панику в США

Российский лидер в ходе своего выступления на форуме «Армия-2022» заявил о том, что Москва готова предложить самые современные виды вооружения (включая артиллерию и самолеты) странам Африки, Азии и Латинской Америки в знак уважения за активную поддержку, передает «ПолитРоссия».