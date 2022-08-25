Baijiahao: предложение Путина о снабжении оружием союзников России вызвало панику в США

Президент России Владимир Путин ошарашил Запад предложением современного российского вооружения странам-союзникам РФ. Об этом пишут китайские журналисты издания Baijiahao.
Российский лидер в ходе своего выступления на форуме «Армия-2022» заявил о том, что Москва готова предложить самые современные виды вооружения (включая артиллерию и самолеты) странам Африки, Азии и Латинской Америки в знак уважения за активную поддержку, передает «ПолитРоссия».
Ранее РФ уже делала выгодные предложения тем, кто встал на ее сторону. К примеру, некоторым азиатским государствам поступило предложение покупать российскую нефть с 30%-ной скидкой.
«Высказывания Путина вызвали бурю негодования в Соединенных Штатах, так как современное оружие в руках союзников РФ способно доставить массу неприятностей американцам», — пишут авторы.
Недавно Владимир Путин делал пророческие заявления о внутренних проблемах США. Он отметил, что это великая держава, но ошибки правящих элит дают о себе знать.