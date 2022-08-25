Украинская армия накрыла артиллерийским огнем Горловку и Зайцево в ДНР

Подразделения ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии населенные пункты Горловка и Зайцево в Донецкой Народной Республике.
В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинские военные вели обстрелы со своих позиций в населенном пункте Дылеевка. Отмечается, что за пять минут ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров и десять снарядов калибра 152 миллиметра.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке погибла женщина, двое детей получили ранения, передает телеканал «360».