Украинская армия накрыла артиллерийским огнем Горловку и Зайцево в ДНР

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинские военные вели обстрелы со своих позиций в населенном пункте Дылеевка. Отмечается, что за пять минут ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров и десять снарядов калибра 152 миллиметра.