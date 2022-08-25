Депутат Госдумы Бурлаков призвал ограничить скорость электросамокатов для детей

Владельцам электросамокатов, чей возраст не превышает 18 лет, следует ограничить скорость передвижения. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Бурлаков.
По словам парламентария, электросамокат ребенка не должен ехать более 20 километров в час. В случае нарушения этого ограничения необходимо выписывать штраф.
«Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф», — сообщил депутат в беседе с РИА Новости.
Помимо этого, он предложил разработать специальную программу для обучения детей правилам дорожного движения. Она будет основываться на типичных ошибках водителей, пешеходов и водителей индивидуальных колесных средств.