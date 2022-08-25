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Депутат Госдумы Бурлаков призвал ограничить скорость электросамокатов для детей

Общество
Депутат Госдумы Бурлаков призвал ограничить скорость электросамокатов для детей

Владельцам электросамокатов, чей возраст не превышает 18 лет, следует ограничить скорость передвижения. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Бурлаков.

По словам парламентария, электросамокат ребенка не должен ехать более 20 километров в час. В случае нарушения этого ограничения необходимо выписывать штраф.

«Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, который способен ехать быстрее, то родители должны оплатить серьезный штраф», — сообщил депутат в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, он предложил разработать специальную программу для обучения детей правилам дорожного движения. Она будет основываться на типичных ошибках водителей, пешеходов и водителей индивидуальных колесных средств.

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