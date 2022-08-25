Welt: Киеву следует смириться с окончательной потерей Донбасса и Херсонской области

Потеря контроля над Донбассом и Херсонской областью стала горькой правдой, с которой Киеву просто следует смириться, заявил немецкий обозреватель Кристоф Шильц.
В публикации для издания Welt он подчеркнул, что дела у Вооруженных сил Украины «идут не очень хорошо», и едва ли ситуация может измениться в ближайшее время.
«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — написал Шильц.
По его словам, контрнаступление ВСУ на юге давало Киеву шанс удержать под своим контролем Одессу, но операция так и не началась из-за банального отсутствия военного ресурса.
Ранее, как передает телеканал «360», украинские войска предприняли неудачную попытку ударить по Антоновскому мосту в Херсоне.