В Марий Эл планируется проводить мониторинг состояния атмосферного воздуха

В Республике Марий Эл планируют создать государственную федеральную сеть по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха. Это будет применяться для мониторинга окружающей среды в микрорайоне «Интеграл», рядом с которым расположена промышленная зона.
Ситуация с задымленностью этой территории обсуждалась на совещании, которое провел первый заместитель председателя правительства республики по поручению врио главы региона Юрия Зайцева, передает ИА «МедиаПоток». В ходе совещания были намечены дальнейшие пути решения вопроса.
Администрация Йошкар-Олы создала штаб по контролю за текущей ситуацией, координирующий работу всех заинтересованных государственных органов. Руководителю Министерства природы республики поручили проработать вопрос по созданию федеральной государственной сети по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха. Она предусматривает организацию постов наблюдения, оснащенных современным оборудованием на базе Росгидрометцентра.