В Прикамье задержали подозреваемых в убийстве женщины и пятилетнего ребенка

Полиция задержала женщину и ее знакомого, которые проходят подозреваемыми по делу об убийстве жительницы Башкирии и ее пятилетней Дочери в Пермском крае. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Правоохранители установили, что жертва преступления незадолго до своего исчезновения приехала с дочерью из Башкирии в Пермь навестить знакомую.
«17 августа обе женщины находились в компании со знакомым подозреваемой в одном из домов в поселке Ласьва Пермского края, где на почве ранее возникших между женщинами личных неприязненных отношений злоумышленники вступили в преступный сговор на убийство», — говорится в сообщении следователей.
После этого мужчина ножом сначала убил мать, а после задушил ребенка. Тела убитых они вывезли в лесной массив. После задержания злоумышленники показали, где спрятали трупы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.