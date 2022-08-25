Захарова упрекнула Запад в пренебрежении данными России о коварном убийстве Дугиной

Государства Запада не принимают к сведению данные, полученные российскими следователями в деле об убийстве политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, иностранцы ищут всяческие отговорки, чтобы «замять» историю с подрывом автомобиля общественницы в Подмосковье. Они указывают на какие-то факты из жизни отца Дугиной Александра, сознательно уходя от темы преступления.
«Россию призывают провести расследование. Это при том, что наши правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы в кратчайшие сроки, фактологической базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах, подтверждающих тезисы в социальных сетях. Это все идет в игнор» — заявила Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
Напомним, что покушение на Дугину произошло 20 августа. Под днищем ее автомобиля сработало взрывное устройство. По данным следствия, к убийству может быть причастна украинка Наталья Вовк.