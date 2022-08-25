Россияне оказались в числе лидеров по количеству посетивших Стамбул туристов

Кроме того, интерес к городу испытывают путешественники из Ирана, Саудовской Аравии и Великобритании. Большинство людей прибыло в город через Международный аэропорт Стамбул, также часть отдыхающих прилетела в аэропорт Сабиха Гекчен. При этом известно, что в Стамбул едет каждый третий турист, посещающий Турцию.