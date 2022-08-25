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Россияне оказались в числе лидеров по количеству посетивших Стамбул туристов

Общество
Россияне оказались в числе лидеров по количеству посетивших Стамбул туристов

Путешественники из России оказались в лидерах по количеству посетивших Стамбул иностранных туристов.

Крупнейший город Турции в июле посетило рекордное за последние десять лет число отдыхающих — 1 759 506 человек. Всего с начала года Стамбул принял более 8,5 млн туристов.

«Наибольшее число туристов прибыло в Стамбул в июле из Германии- 142 077. Далее следуют: Россия — 133 218 туристов, США — 97 355», — сообщает агентство Anadolu.

Кроме того, интерес к городу испытывают путешественники из Ирана, Саудовской Аравии и Великобритании. Большинство людей прибыло в город через Международный аэропорт Стамбул, также часть отдыхающих прилетела в аэропорт Сабиха Гекчен. При этом известно, что в Стамбул едет каждый третий турист, посещающий Турцию.

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