Россияне оказались в числе лидеров по количеству посетивших Стамбул туристов

Путешественники из России оказались в лидерах по количеству посетивших Стамбул иностранных туристов.
Крупнейший город Турции в июле посетило рекордное за последние десять лет число отдыхающих — 1 759 506 человек. Всего с начала года Стамбул принял более 8,5 млн туристов.
«Наибольшее число туристов прибыло в Стамбул в июле из Германии- 142 077. Далее следуют: Россия — 133 218 туристов, США — 97 355», — сообщает агентство Anadolu.
Кроме того, интерес к городу испытывают путешественники из Ирана, Саудовской Аравии и Великобритании. Большинство людей прибыло в город через Международный аэропорт Стамбул, также часть отдыхающих прилетела в аэропорт Сабиха Гекчен. При этом известно, что в Стамбул едет каждый третий турист, посещающий Турцию.