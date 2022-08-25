Все ради навара: почему Лиз Трасс готова громче призывать к ядерному удару по России

В текущей борьбе за кресло премьер-министра Великобритании столкнулись внутри- и внешнеполитические стороны. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.
Ранее британские пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД Великобритании и кандидата в премьер-министры страны Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие из-за ситуации на Украине.
«99% процентов времени она соревнуется с Риши Сунаком. Тут все очевидно. Осенью станет понятен итог их борьбы за пост премьер-министра. Никакой заинтересованности к ситуации на Украине у нее нет. Это только повод все больше повышать ставки для того, чтобы подтолкнуть избирателей к желаемому голосованию», — отреагировал эксперт.
Сергей Маркелов также отметил, что борьба за заветную должность в правительстве Туманного Альбиона в этот раз весьма примечательна.
«Что из себя представляет гонка этих двух лидеров: столкнулись две большие группировки. С одной стороны, одна группировка — азиатская, в лице Риши Сунака. Его поддерживают Китай и Индия. Через него стремятся проводить азиатскую политику. Лиз Трасс — внутренний продукт испугавшегося военного комплекса англосаксов», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своим предположением о том, какой может стать риторика Лиз Трасс уже в ближайшее время.
«Она обязана сейчас делать такие громкие заявления. В последние две недели вообще с ума сойдет, может быть, еще какие-нибудь кнопки придумает, чтобы нажать пальцем. Она вынуждена публично нагнетать тему, связанную с вооружением. Условно говоря, за ее победу борется очень испугавшееся геополитического конфликта, но стремящееся на нем как следует подзаработать, оружейное лобби», — подытожил политический советник.
Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН оценил темпы оказания поддержки ЕС Киеву. По его мнению, вскоре Европа начнет поставлять на Украину луки и стрелы.