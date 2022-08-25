Экс-герой передачи «Давай поженимся!» рассказал, сколько получали ее участники

Шоу «Давай поженимся!» долгое время была одной из самых популярных передач Первого канала, привлекавшей к экранам телевизора миллионы зрителей. Один из его героев рассказывал, сколько платили участникам этой телепередачи.
По словам мужчины, пожелавшего остаться анонимным, продюсеры шоу предоставили ему автомобиль с личным водителем, который привозил и увозил его со съемок, а также номер в гостинице в самом центре Москвы.
«И все это бесплатно. Точнее, оплачено из моего гонорара, который составлял около 30 тысяч рублей. То есть денег на руки от продюсеров я не получал, зато на эту сумму пожил в столице. Разве плохо?» — приводит его слова kp.ru.
После закрытия передачи одна из ведущих шоу Лариса Гузеева получила работу в проекте «Голос 60+». Ранее в Сети появились снимки, на которых можно увидеть ее в студии этого проекта.