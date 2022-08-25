Рустам Солнцев раскрыл новые детали убийства Аплекаевой из «Дома-2»

Российский шоумен Рустам Солнцев раскрыл детали убийства бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Оксаны Аплекаевой, которое произошло в конце августа 2008 года. По словам блогера, звезда хотела устроиться в жизни «жесткими и агрессивными» методами.
Аплекаева пропала без вести 29 августа 2008 года – родственники и друзья знаменитости забили тревогу осенью. Тело звезды было найдено водителями-дальнобойщиками в Истринском районе на обочине автотрассы Москва-Рига. По словам Солнцева, покойная занималась «посредничеством» между мужчинами и женщинами.
«В этих записях фигурировали клиенты. И фигурировали женщины, которые хотели заработать на интимных отношениях. Какая-то страшная судьба», – высказался Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.
Согласно результатам расследования, Аплекаева могла быть причастна к бизнесу по оказанию интимных услуг для обеспеченных людей и имела компромат на многих известных личностей, в том числе и на криминальных авторитетов.