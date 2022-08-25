TSN анонсировала проведение Кубка мира по хоккею в 2024 году

В турнире должны принять участие сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и Германии. Также к Кубку мира могут создать сборную Европы. В нее войдут сильнейшие хоккеисты из Словакии, Швейцарии, Австрии и других стран. Участие сборной России на данный момент остается под вопросом.