TSN анонсировала проведение Кубка мира по хоккею в 2024 году

Канадская телекомпания TSN в своих социальных сетях анонсировала проведения Кубка мира по хоккею в 2024 году.
Сообщается, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков ведет переговоры по проведению турнира. Предварительный этап может пройти в Европе, а матчи плей-офф и финал в Северной Америке.
В турнире должны принять участие сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и Германии. Также к Кубку мира могут создать сборную Европы. В нее войдут сильнейшие хоккеисты из Словакии, Швейцарии, Австрии и других стран. Участие сборной России на данный момент остается под вопросом.