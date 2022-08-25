Подразделения ВСУ за сутки 17 раз открывали огонь по территории Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины продолжают активно обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
По его данным, за прошедшие сутки украинская армия 29 раз открывала огонь по области. При этом 17 из них были выпущены по территории АЭС.
«За сутки обстрелы были, их было 29, мы фиксируем каждый прилет, девять попало в промзону, 17 — непосредственно по атомной станции, и в районе Каменки-Днепровской еще три разрыва мы фиксировали», — констатировал он.
За последнее время подразделения ВСУ нанесли урон гражданским объектам в Энергодаре, Васильевке и других городах региона.