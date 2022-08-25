«Выкручивает руки понтифику»: сенатор Цеков об усталости Ватикана от Зеленского

Владимир Зеленский получил зеленый свет от США на публичную деятельность и теперь достает всех подряд. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил сенатор Сергей Цеков.
Ранее специализирующийся на работе с Ватиканом журналист издания IL Fatto Quotidiano Марко Полити сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский несколько месяцев подряд пытается давить на папу римского Франциска, склоняя его на сторону Киева. Подобное отношение вызывает недовольство и раздражение понтифика.
Во время последнего телефонного разговора президент «незалежной» пытался убедить священнослужителя в необходимости поддержки Киева со стороны религиозных лидеров, а также распространении негативной информации о России.
«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — написал журналист.
Политик заявляет, что Зеленский вульгарно настаивает на визите Франциска в Киев, однако папа римский отказывается от поездки, так как сначала намерен посетить Москву.
По мнению российского сенатора Сергея Цекова, ничего удивительного в усталости Ватикана от украинского лидера нет, так как последний потерял связь с реальностью и диктует руководителям европейских государств и религиозным лидерам собственную волю.
«Зеленский вкруговую всем звонит, он же получил зеленый свет от США, выступает перед парламентами, на различных мероприятиях, он вообще себя возомнил равным папе римскому. И вот начинает в этом направлении двигаться, выкручивать руки понтифику», — подчеркнул политик.
Собеседник ФАН добавил, что ситуация сложилась из-за того, что Вашингтон буквально прогнул под себя европейских лидеров, которые теперь должны поддерживать Киев, даже если это идет вразрез с интересами их населения.
«А ведь американцы со старой Европой также поступают, и как оказалось в конфликте России и Украины самыми пострадавшими оказались европейские государства. Евросоюз в целом сыпется в экономическом плане, то же евро стало дешевле доллара», — заключил Цеков.
Папа римский Франциск ранее заявил, что планирует побывать в России следующей весной. В ходе этой поездки он намерен посетить ряд православных святынь.