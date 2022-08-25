The Spectator: Запад стал самым слабым звеном в украинском кризисе

По словам эксперта, Запад стал самым слабым звеном в украинском кризисе. Аналитик подчеркнул, что поражение киевского режима уже следует расценивать как вопрос времени. ВС РФ одержат победу, когда западные государства прекратят помогать Украине оружием, считает он.