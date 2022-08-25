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The Spectator: Запад стал самым слабым звеном в украинском кризисе

Политика
The Spectator: Запад стал самым слабым звеном в украинском кризисе

Обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти сделал неприятное для коллективного Запада заявление на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.

По словам эксперта, Запад стал самым слабым звеном в украинском кризисе. Аналитик подчеркнул, что поражение киевского режима уже следует расценивать как вопрос времени. ВС РФ одержат победу, когда западные государства прекратят помогать Украине оружием, считает он.

Таким образом, как пишет Радио Sputnik, США явно боятся огласки информации, доказывающей зверства боевиков национального батальона «Азов»✱ (официально признан в России террористической организацией, в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело).

Ранее сообщалось, что командиры Вооруженных сил Украины накачивают своих бойцов наркотиками для поднятия духа. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Русская весна».

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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