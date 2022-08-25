Решает Вашингтон: политолог Марков о санкционных «разногласиях» в Европе

При этом, как отмечает обозреватель, многие главы европейских государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, не один раз открыто заявляли, что в Европе совсем скоро может грянуть кризис. Рахман приходит к выводу, что его усилит наблюдающееся противостояние балтийских стран и Польши с лидерами Германии и Франции.