Решает Вашингтон: политолог Марков о санкционных «разногласиях» в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц находятся в оппозиции странам Балтии, Скандинавии и Польше по вопросу украинского кризиса и санкционного давления на Россию. Такую оценку дал обозреватель Politico Муджтаба Рахман.
По его мнению, ситуация, которая на сегодняшний день наблюдается в ходе спецоперации на Украине, может достичь критического момента. Страны Евросоюза будут вынуждены увеличивать объемы военной поддержки, придя к консенсусу по вопросу антироссийских санкций.
При этом, как отмечает обозреватель, многие главы европейских государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, не один раз открыто заявляли, что в Европе совсем скоро может грянуть кризис. Рахман приходит к выводу, что его усилит наблюдающееся противостояние балтийских стран и Польши с лидерами Германии и Франции.
В интервью ФАН данные выводы комментирует известный российский политолог генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Я бы не назвал это расколом, — говорит эксперт. — Так проявляются различные позиции, которые прослеживаются даже не по отношению к Украине. Украина — часть России и функции России. И это разделение по отношению именно к России. Оно и дальше будет наблюдаться, а вот раскола нет, поскольку все они участвуют в санкциях».
Действительно, коллективный Запад, по сути, солидарен в своей русофобии и отрицании России.
«Страны имеют немного разные позиции, насколько жесткими могут быть санкции. Они спорят, а решение принимает Вашингтон», — резюмирует Марков.
Ранее политолог назвал русских «угнетаемым народом» по причине гонений — санкционной политики, проводимой правящими кругами США и Европы.