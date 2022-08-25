Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Решает Вашингтон: политолог Марков о санкционных «разногласиях» в Европе

Политика
Решает Вашингтон: политолог Марков о санкционных «разногласиях» в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц находятся в оппозиции странам Балтии, Скандинавии и Польше по вопросу украинского кризиса и санкционного давления на Россию. Такую оценку дал обозреватель Politico Муджтаба Рахман.

По его мнению, ситуация, которая на сегодняшний день наблюдается в ходе спецоперации на Украине, может достичь критического момента. Страны Евросоюза будут вынуждены увеличивать объемы военной поддержки, придя к консенсусу по вопросу антироссийских санкций.

При этом, как отмечает обозреватель, многие главы европейских государств, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, не один раз открыто заявляли, что в Европе совсем скоро может грянуть кризис. Рахман приходит к выводу, что его усилит наблюдающееся противостояние балтийских стран и Польши с лидерами Германии и Франции.

В интервью ФАН данные выводы комментирует известный российский политолог генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Решает Вашингтон: политолог Марков о санкционных «разногласиях» в Европе
«Я бы не назвал это расколом, — говорит эксперт. — Так проявляются различные позиции, которые прослеживаются даже не по отношению к Украине. Украина — часть России и функции России. И это разделение по отношению именно к России. Оно и дальше будет наблюдаться, а вот раскола нет, поскольку все они участвуют в санкциях».

Действительно, коллективный Запад, по сути, солидарен в своей русофобии и отрицании России.

«Страны имеют немного разные позиции, насколько жесткими могут быть санкции. Они спорят, а решение принимает Вашингтон», — резюмирует Марков.

Ранее политолог назвал русских «угнетаемым народом» по причине гонений — санкционной политики, проводимой правящими кругами США и Европы.
евросоюз Санкции против России польша вашингтон сергей марков франция балтия германия Эмманюэль Макрон
Военкоры ФАН
Солнцепёк