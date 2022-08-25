Российские ученые проектируют робота-экскурсовода

Роботизированную платформу можно будет использовать для проведения экскурсий, а также для помощи администраторам, отметил руководитель проекта Арсений Кушнир. Кроме того, платформа может быть задействована в крупных ТЦ в роли навигационного помощника и для получения справочной информации.