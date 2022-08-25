Российские ученые проектируют робота-экскурсовода

Разработчики в России сделали роботизированную платформу, способную проводить экскурсии, помогать лекторам в их деятельности, а также идентифицировать в общественных местах преступников.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в разработке проекта «Робот-помощник Мехон» участвует группа студентов из Дальневосточного федерального университета. Робот оснащен камерами и датчиками, может перемещаться в пространстве, в автоматическом режиме моделировать карту помещений площадью до 10 тысяч квадратных метров и функционировать до 12 часов на одном заряде.
Роботизированную платформу можно будет использовать для проведения экскурсий, а также для помощи администраторам, отметил руководитель проекта Арсений Кушнир. Кроме того, платформа может быть задействована в крупных ТЦ в роли навигационного помощника и для получения справочной информации.
По словам Кушнира, в общественных местах робот сможет сравнивать лица людей в толпе с лицами находящихся в розыске преступников из баз данных полиции и сигнализировать службе безопасности о вероятной угрозе.