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Российские ученые проектируют робота-экскурсовода

Технологии
Российские ученые проектируют робота-экскурсовода

Разработчики в России сделали роботизированную платформу, способную проводить экскурсии, помогать лекторам в их деятельности, а также идентифицировать в общественных местах преступников.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в разработке проекта «Робот-помощник Мехон» участвует группа студентов из Дальневосточного федерального университета. Робот оснащен камерами и датчиками, может перемещаться в пространстве, в автоматическом режиме моделировать карту помещений площадью до 10 тысяч квадратных метров и функционировать до 12 часов на одном заряде.

Роботизированную платформу можно будет использовать для проведения экскурсий, а также для помощи администраторам, отметил руководитель проекта Арсений Кушнир. Кроме того, платформа может быть задействована в крупных ТЦ в роли навигационного помощника и для получения справочной информации.

По словам Кушнира, в общественных местах робот сможет сравнивать лица людей в толпе с лицами находящихся в розыске преступников из баз данных полиции и сигнализировать службе безопасности о вероятной угрозе.

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