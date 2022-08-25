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Неизвестные подорвали железнодорожные пути в Курской области

Происшествия
Неизвестные подорвали железнодорожные пути в Курской области

Злоумышленники совершили подрыв участка железнодорожного полотна на перегоне «Клюква — Курск» в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 24 августа. По предварительной информации, работник железной дороги заметил под рельсами дефекты в виде скола и воронки. Мужчина сообщил о случившемся в экстренную службу «112».

По указанному адресу прибыли правоохранители. Предварительно установлено, что неизвестные пытались подорвать железнодорожные пути при помощи самодельного взрывного устройства.

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