В Оренбуржье осудили стажера адвоката с подельником за вымогательство 3 млн рублей

Вымогатели были задержаны с поличным во время передачи им первой части взятки. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы в колонии общего режима каждого и к штрафам в размере до 500 тысячи рублей. Все апелляции правонарушителей были отклонены.