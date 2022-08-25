В Оренбуржье осудили стажера адвоката с подельником за вымогательство 3 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Оренбургской области разоблачили преступный замысел стажера адвоката из Областной коллегии адвокатов и его соучастника.
Как пояснили в ведомстве, злоумышленники, пользуясь своим служебным положением, пытались получить от жены обвиняемого по уголовной статье мужчины 3 миллиона рублей, которые якобы нужны в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов, сообщает «ПроОрен».
Вымогатели были задержаны с поличным во время передачи им первой части взятки. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил обвиняемых к двум годам лишения свободы в колонии общего режима каждого и к штрафам в размере до 500 тысячи рублей. Все апелляции правонарушителей были отклонены.