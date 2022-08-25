Газета Washington Post подвела итоги шести месяцев боевых действий на Украине

Журналисты назвали туманными перспективы дальнейшего развития событий на Украине. Отмечается, что украинские войска не в состоянии взять стратегическую инициативу в свои руки. Подчеркивается, что западные страны должны передать ВСУ еще больше техники и оружия, чтобы Киев смог осуществить анонсированное им наступление.