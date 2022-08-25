Газета Washington Post подвела итоги шести месяцев боевых действий на Украине

Американская газета Washington Post опубликовала большую статью, в которой подвела итоги шести месяцев боевых действий на территории Украины.
Авторы издания пришли к выводу, что без военной поддержки Запада киевский режим не смог бы так долго продержаться. Постоянные финансовые вливания и поставки вооружения позволяют ВСУ противостоять ВС РФ, которые проводят на украинской территории спецоперацию.
Журналисты назвали туманными перспективы дальнейшего развития событий на Украине. Отмечается, что украинские войска не в состоянии взять стратегическую инициативу в свои руки. Подчеркивается, что западные страны должны передать ВСУ еще больше техники и оружия, чтобы Киев смог осуществить анонсированное им наступление.
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе СВО демонстрируют высокий уровень боеподготовки и успешно выполняют поставленные задачи, передает Infox.