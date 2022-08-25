Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал спектакль с Хаматовой и Белым в Риге

Уехавшие из России актеры театра и кино Чулпан Хаматова и Анатолий Белый сыграли в спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской», показ которого состоялся в Риге. О постановке с их участием высказался журналист Михаил Шахназаров.
Комментируя спектакль, представляющий собой полуторачасовое зачитывание актерами текста с суфлера, Шахназаров напомнил, что билеты на его показ стоят 15 евро.
«Вы стоите — можно с чемоданами, можно без, улыбаетесь, иногда подмигиваете. Я думаю, можно спектакля два так лохов разводить», — отметил он в очередном выпуске YouTube-шоу «Полный абзац».
Ранее журналист поднял на смех латвийский дом Хаматовой, в котором она поселилась после отъезда из России. По его словам, артистку «развели на экодомике».