Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал спектакль с Хаматовой и Белым в Риге

Уехавшие из России актеры театра и кино Чулпан Хаматова и Анатолий Белый сыграли в спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской», показ которого состоялся в Риге. О постановке с их участием высказался журналист Михаил Шахназаров.