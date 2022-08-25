Более половины россиян ощущают дискомфорт во время прохождения собеседования, выяснили аналитики образовательной платформы Skillbox совместно с командой исследований VK.
Каждый второй россиянин испытывает дискомфорт во время собеседований — в этом признались 52% опрошенных граждан. Еще 31% респондентов заявили, что чувствуют себя в такой ситуации уверенно, а для 17% это оказалось сильным стрессом. Чаще всего собеседования заставляют нервничать женщин, чем мужчин.
При этом россияне рассказали, какие вопросы вызывают наибольшее неудобство. Оказалось, что соискатели начинают беспокоиться, если потенциальный работодатель интересуется, почему именно его должны взять на предложенную в вакансии должность. Кроме того, к стрессу приводят такие вопросы на тему ухода с предыдущего места работы, а также про будущее, кем себя человек видит через пять лет.