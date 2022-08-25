Каждый второй россиянин испытывает дискомфорт во время собеседований

При этом россияне рассказали, какие вопросы вызывают наибольшее неудобство. Оказалось, что соискатели начинают беспокоиться, если потенциальный работодатель интересуется, почему именно его должны взять на предложенную в вакансии должность. Кроме того, к стрессу приводят такие вопросы на тему ухода с предыдущего места работы, а также про будущее, кем себя человек видит через пять лет.