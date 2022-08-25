Более 43 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили в России

Медицинские специалисты рекомендуют россиянам пройти вакцинацию или ревакцинацию перед наступлением осени. Это позволит снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России вакцинация проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою эффективность и безопасность для здоровья.