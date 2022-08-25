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Более 43 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили в России

Общество
Более 43 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили в России

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые суточные данные по числу россиян, заразившихся коронавирусом. Всего в стране было выявлено около 44 тысяч новых случаев.

Согласно статистическим данным оперативного штаба, российские врачи выявили 43 919 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что госпитализация понадобилась лишь 3 936 пациентам, еще 30 775 россиян полностью выздоровели от COVID-19. Жертвами пандемии стал 71 пациент.

Медицинские специалисты рекомендуют россиянам пройти вакцинацию или ревакцинацию перед наступлением осени. Это позволит снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России вакцинация проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою эффективность и безопасность для здоровья.

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