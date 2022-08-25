События на Украине на 12:00 25 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост, у ФРГ заканчивается оружие для Киева

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 25 августа.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке сообщила, что за минувшие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории ДНР 243 единицы боеприпасов из РСЗО HIMARS и «Ураган», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов, также применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм.
Обстрелы пришлись по районам 7 населенных пунктов. В результате атак 3 мирных жителя погибли, еще 10 получили ранения. Повреждено 33 домостроения и 9 объектов гражданской инфраструктуры.
Совместными действиями НМ ДНР и ВС РФ уничтожены танк Т-72, 2 беспилотника, 3 бронированные машины ВСУ, ликвидированы более 30 националистов.
За ночь-утро 25 августа украинские войска открывали огонь в направлении Донецка, а также населенных пунктов Горловка, Зайцево, Новобахмутовка. В результате атаки на Горловку погибла мирная жительница, получили ранения двое детей. Также зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.
Продолжаются бои за Марьинку, где союзные силы зачищают позиции ВСУ. Отступающие украинские подразделения оставляют за собой противопехотные мины.
Идут столкновения в Соледаре — развивается наступление союзных сил в районе улицы Залевского и Белокаменского огнеупорного завода, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Также отмечаются бои в районах Кодемы, Яковлевки и станции Майорская.
Офицер НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в окрестностях Бахмута зафиксировано формирование отдельной штурмовой роты из числа мотивированных военнослужащих ВСУ. По информации ведомства, сейчас с этим подразделением англоязычные инструкторы проводят занятия по огневой и физической подготовке.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что ща минувшие сутки украинские подразделения потеряли в боях с силами ЛНР до 35 человек личного состава, 3 танка, 9 бронетранспортеров и 4 единицы специальной автомобильной техники.
ВСУ за тот же период обстреляли населенный пункт Ровеньки, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У». Погиб мирный житель, разрушено административное здание, повреждения получили помещение МРЭО МВД республики и несколько транспортных средств.
Инженерно-саперные подразделения ЛНР продолжают разминирование территорий республики. В течение 24 августа они расчистили от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими боевиками, более 9 га в районах Палограда и Синецкого.
Ведется доставка гуманитарной помощи населению ЛНР. При поддержке НМ ЛНР представители Народного фронта (НФ) передали очередной груз жителям Боровского. Народные артисты России совместно с НФ передали помощь кинологическому центру НМ ЛНР.
Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова в интервью ТАСС сообщила, что за время боев в республике сильнее всего пострадали Северодонецк, Попасная и Лисичанск. Восстанавливать Северодонецк и Лисичанск помогают около 3 тысяч человек.
Малахова также заявила, что Минтруд ЛНР оказывает консультативную помощь соцорганам Херсонской и Запорожской областей. Ведомство разработало дорожную карту по переходу на законодательство РФ.
Сообщается, что свыше 100 тысяч жителей освобожденных территорий ЛНР в августе получат социальные выплаты.
Украина
ВСУ обстреляли Антоновский мост под Херсоном. РИА Новости со ссылкой на местные власти сообщает, что в указанном районе сработала система противовоздушной обороны.
Сторонник нацбатальона «Азов»✱ (запрещен в РФ) планировал атаки на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво в Калининградской области. Теракты пресекла ФСБ России. Сообщается, что дома у задержанного нашли бомбу мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте.
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Украины со временем перейдет на вооружение стандартов НАТО. При этом, по его словам, для полной интеграции в систему вооружений альянса стране потребуется как минимум 3 года. Он также сообщил о возможности поставок истребителей Украине, отметив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что военная помощь Украине со стороны Берлина «находится на тонкой грани» из-за «абсолютного дефицита собственных запасов».
«Мы хотим поддержать ее (Украину) в военном отношении всем, что у нас есть, но, к сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — заявила министр.
В Киев прибыл глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В программе визита — встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также президентом Владимиром Зеленским. Помимо этого, министр посетит Ирпень в Киевской области.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что остановка работы местной АЭС из-за обстрелов ВСУ грозит срывом поставок энергии в страны Евросоюза. По его словам, в таком случае Украины из страны-экспортера превратится в импортера электричества.
Переговоры с РФ о прекращении боевых действий невыгодны как для Киева, так и для Европы. Такое мнение выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация