События на Украине на 12:00 25 августа: ВСУ обстреляли Антоновский мост, у ФРГ заканчивается оружие для Киева

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Украины со временем перейдет на вооружение стандартов НАТО. При этом, по его словам, для полной интеграции в систему вооружений альянса стране потребуется как минимум 3 года. Он также сообщил о возможности поставок истребителей Украине, отметив, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.