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Эндокринолог Иванникова заявила, что горчица улучшает аппетит и пищеварение у пожилых

Общество
Эндокринолог Иванникова заявила, что горчица улучшает аппетит и пищеварение у пожилых

Люди пожилого возраста могут столкнуться с проблемами пищеварения и потерей аппетита. Эти недуги можно побороть с помощью горчицы, сообщила врач-эндокринолог Екатерина Иванникова.

Отсутствие аппетита у людей преклонного возраста может привести к снижению массы тела и разрушению костной ткани. Кроме того, проблемы с питанием провоцируют когнитивные нарушения.

«Горчица, если ее регулярно добавлять в еду, помогает повысить аппетит и не допустить возможных проблем», — цитирует медика портал «Доктор Питер».

Специя раздражает слизистую ротовой полости и желудка. Это ведет к стимуляции слюноотделения и секреции желудочного сока. Однако людям, которые страдают от лишнего веса, следует отказаться от употребления горчицы, добавила эксперт.

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