Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Аномальная жара в Европе спровоцировала возрождение «сухого туризма»

Общество
Аномальная жара в Европе спровоцировала возрождение «сухого туризма»

Аномальная жара, которая установилась в странах Европы, привела к возрождению так называемого «сухого туризма».

«Сухой туризм» — это путешествие с целью посмотреть достопримечательности, которые были долгое время скрыты под водой. Например, остатки церквей, мостов и даже целые города. Из-за накрывшей Европу засухи теперь большинство подводных достопримечательностей вновь оказались на суше.

Одним из популярных мест стал городок Виланова-де-Сау около Барселоны. Многие туристы захотели попасть в церковь Сан-Рома, которая была затоплена в 1962 году и полностью обнажилась этим летом.

«В связи с климатическим кризисом традиционные речные круизы в Европе определенно пострадают, и в результате отрасль, вероятно, перезагрузится», — заявила главный преподаватель туризма и маркетинга в Брайтонском университете Клэр Уиден.

Некоторым туристическим компаниям уже приходится пересаживать своих клиентов на автобусы. И если повторится еще одно такое лето, то все они рискуют массово обанкротиться.

достопримечательности сухой туризм европа жара засуха
Военкоры ФАН
Солнцепёк