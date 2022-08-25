Аномальная жара в Европе спровоцировала возрождение «сухого туризма»

Аномальная жара, которая установилась в странах Европы, привела к возрождению так называемого «сухого туризма».
«Сухой туризм» — это путешествие с целью посмотреть достопримечательности, которые были долгое время скрыты под водой. Например, остатки церквей, мостов и даже целые города. Из-за накрывшей Европу засухи теперь большинство подводных достопримечательностей вновь оказались на суше.
Одним из популярных мест стал городок Виланова-де-Сау около Барселоны. Многие туристы захотели попасть в церковь Сан-Рома, которая была затоплена в 1962 году и полностью обнажилась этим летом.
«В связи с климатическим кризисом традиционные речные круизы в Европе определенно пострадают, и в результате отрасль, вероятно, перезагрузится», — заявила главный преподаватель туризма и маркетинга в Брайтонском университете Клэр Уиден.
Некоторым туристическим компаниям уже приходится пересаживать своих клиентов на автобусы. И если повторится еще одно такое лето, то все они рискуют массово обанкротиться.