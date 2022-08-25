Аномальная жара в Европе спровоцировала возрождение «сухого туризма»

«Сухой туризм» — это путешествие с целью посмотреть достопримечательности, которые были долгое время скрыты под водой. Например, остатки церквей, мостов и даже целые города. Из-за накрывшей Европу засухи теперь большинство подводных достопримечательностей вновь оказались на суше.