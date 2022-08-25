Четыре человека погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск

Украинские войска продолжают обстреливать мирные города в Донецкой Народной Республике из тяжелого вооружения.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за прошедшие сутки четыре человека погибли, еще 14 мирных жителей получили ранения из-за обстрелов со стороны украинской армии. Отмечается, что 25 августа в результате артиллерийских ударов ВСУ погибла мать двоих детей в Горловке.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие применяют полученное от стран Запада вооружение для ударов по мирным городам Донбасса. Подразделения ВСУ используют РСЗО, крупнокалиберную артиллерию и минометы, передает телеканал «360».