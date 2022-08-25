Шоумен Рустам Солнцев высказался об отмене концерта Светланы Лободы в Таллине

Шоумен и блогер Рустам Солнцев, прославившийся благодаря участию в скандальной телестройке «Дом-2», высказался об отмене концерта украинской певицы Светланы Лободы в Таллине.
Как отметил Солнцев в интервью Teleprogramma.pro, для Лободы «лафа закончилась». При этом собеседник издания подчеркнул, что всегда считал ее квалифицированной певицей, в дискографии которой есть неплохие треки.
«Это не [Ольга] Бузова, у которой даже фонограмма плохо записана, как будто она кашу с утра не поела. Лобода же знает, как работать с публикой на сцене. У нее целый пласт хитов. К тому же русская публика есть везде», — сказал он.
Солнцев отметил, что к отмене концерта Лободы могло привести что угодно: от непереведенного остатка гонорара до отсутствия гостиницы, на которую она рассчитывала.