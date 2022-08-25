Политолог Акопов объяснил слепую веру Европы в превосходство над Россией

В материале для РИА Новости специалист подчеркнул, что президент Владимир Зеленский продолжает заверять Запад в грядущем триумфе ВСУ для получения новой финансовой помощи и оружия. Одновременно США и Великобритания намереваются как можно сильнее затянуть кризис, чтобы нанести России максимальное количество вреда. Для этого Лондон и Вашингтон используют Европу, вынуждая ее лидеров слепо верить в свое превосходство.