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Политолог Акопов объяснил слепую веру Европы в превосходство над Россией

Политика
Политолог Акопов объяснил слепую веру Европы в превосходство над Россией

Соединенные Штаты и их марионетки в Киеве намеренно внушили Европе идею об отсталости России и скорой победе Украины. Цели Вашингтона раскрыл политолог Петр Акопов.

В материале для РИА Новости специалист подчеркнул, что президент Владимир Зеленский продолжает заверять Запад в грядущем триумфе ВСУ для получения новой финансовой помощи и оружия. Одновременно США и Великобритания намереваются как можно сильнее затянуть кризис, чтобы нанести России максимальное количество вреда. Для этого Лондон и Вашингтон используют Европу, вынуждая ее лидеров слепо верить в свое превосходство.

«Европа, объединенная свободой и демократией, намного сильнее отсталого российского империализма», — процитировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца Акопов.

Намерение ЕС оградиться от России «железным занавесом» лишит объединение 21 миллиарда евро. Об этом ранее заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает телеканал «360».

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