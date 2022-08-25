Западу невыгодно заканчивать конфликт: военный эксперт Бижев о пяти сценариях развития событий на Украине

Британский таблоид The Guardian опубликовал собственный прогноз развития событий на Украине на ближайшие полгода, согласно которому конфликт может пойти по пяти различным сценариям. При этом ни один из возможных вариантов не дарит Киеву надежду на благоприятный исход.
Журналист издания Дэн Саббаг предположил, что конфликт перейдет в менее интенсивную стадию и продлится еще, как минимум, год. По еще одному сценарию у Киева закончатся средства для результативного наступления. Третий вариант предполагает, что Россия продолжит двигаться вперед, при этом ее главной задачей станет удержание уже подконтрольных ей территорий. Согласно четвертому сценарию, свою лепту в развитие конфликта внесет зима и, как следствие, новая волна беженцев хлынет на Запад. Пятый вариант прогноза относится к западным союзникам Киева, которым придется наконец решить, что для них важнее: победа Украины или просто сам факт ее существования.
Военный эксперт, заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ до 2007 года Айтеч Бижев в беседе с ФАН рассказал, какой вариант выберет Запад.
По словам генерал-лейтенанта запаса, Запад будет делать все возможное, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.
«Им невыгодно заканчивать конфликт в ближайшее время. Западу выгодно, чтобы он продолжался длительное время. Им не жалко ни русских, ни украинцев, ни наших ресурсов, поэтому, чем дольше будет длиться конфликт, тем более это Западу на руку», — выразил уверенность Айтеч Бижев.
При этом военный эксперт напомнил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин 24 февраля четко и ясно назвал цели специальной военной операции, и задача российских военных с тех пор осталась прежней.
Западные кукловоды «режима Зеленского» не скрывают своей заинтересованности в затягивании конфликта на Украине. Именно с этим связано не прекращающееся накачивание Киева все новыми партиями оружия. Так, накануне было объявлено, что США собираются поставить Украине вооружение и боеприпасы почти на 3 млрд долларов. Кроме того, Пентагон не исключает возможность поставки истребителей на Украину. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол.