Западу невыгодно заканчивать конфликт: военный эксперт Бижев о пяти сценариях развития событий на Украине

Журналист издания Дэн Саббаг предположил, что конфликт перейдет в менее интенсивную стадию и продлится еще, как минимум, год. По еще одному сценарию у Киева закончатся средства для результативного наступления. Третий вариант предполагает, что Россия продолжит двигаться вперед, при этом ее главной задачей станет удержание уже подконтрольных ей территорий. Согласно четвертому сценарию, свою лепту в развитие конфликта внесет зима и, как следствие, новая волна беженцев хлынет на Запад. Пятый вариант прогноза относится к западным союзникам Киева, которым придется наконец решить, что для них важнее: победа Украины или просто сам факт ее существования.