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В Москве задержали мигранта по подозрению в изнасиловании девочки из Ленобласти

Происшествия
В Москве задержали мигранта по подозрению в изнасиловании девочки из Ленобласти

Правоохранители задержали в московском аэропорту Внуково 24-летнего уроженца Таджикистана, который подозревается в изнасиловании девочки из поселка Кузьмоловский в Ленобласти, сообщает «Невские Новости».

«Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в изолятор», — сообщил собеседник издания.

Инцидент произошел в прошлом году на улице Школьная. По предварительной информации, в полицию обратилась мать потерпевшей и сообщила, что ее дочь стала жертвой изнасилования. По словам заявительницы, мигрант вступил в интимную связь с несовершеннолетней на съемной квартире.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве стражи порядка задержали 67-летнего мужчину по подозрению в растлении трех собственных внучек.

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