В Москве задержали мигранта по подозрению в изнасиловании девочки из Ленобласти

Инцидент произошел в прошлом году на улице Школьная. По предварительной информации, в полицию обратилась мать потерпевшей и сообщила, что ее дочь стала жертвой изнасилования. По словам заявительницы, мигрант вступил в интимную связь с несовершеннолетней на съемной квартире.