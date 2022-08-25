В Москве задержали мигранта по подозрению в изнасиловании девочки из Ленобласти

Правоохранители задержали в московском аэропорту Внуково 24-летнего уроженца Таджикистана, который подозревается в изнасиловании девочки из поселка Кузьмоловский в Ленобласти, сообщает «Невские Новости».
«Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в изолятор», — сообщил собеседник издания.
Инцидент произошел в прошлом году на улице Школьная. По предварительной информации, в полицию обратилась мать потерпевшей и сообщила, что ее дочь стала жертвой изнасилования. По словам заявительницы, мигрант вступил в интимную связь с несовершеннолетней на съемной квартире.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве стражи порядка задержали 67-летнего мужчину по подозрению в растлении трех собственных внучек.