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Shell не планирует заключать контракт с новым оператором «Сахалина-2»

Экономика
Shell не планирует заключать контракт с новым оператором «Сахалина-2»

Англо-нидерландская Shell не планирует подписывать соглашение с новым российским оператором СПГ-проекта «Сахалин-2». Компания намерена потребовать компенсации убытков после расторжения договора, пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, иск со стороны Shell составит пятикратную разницу между стоимостью СПГ на «Сахалине-2» по контракту и его стоимостью на спотовом рынке сейчас.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о передаче прав по реализации газа в рамках проекта «Сахалин-2» государственной компании ООО «Сахалинская энергия».

Предыдущим оператором была компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Ее акционерами числятся «Газпром» (50%), Shell (27,5%), Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%). «Сахалин Энерджи» предложили получить долю в новой компании, но представители Shell отказались, решив выйти из проекта.

Ранее издание Infox сообщило о росте цен на газ в азиатском регионе и напомнило о сложностях Японии после изменений по «Сахалину-2».

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