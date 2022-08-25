Лук и стрелы: какой вскоре станет поддержка Европой киевского режима

Истеричная поддержка киевского режима правительствами ряда европейских стран сменяется традиционным прагматизмом с последующим урезанием помощи. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об угрозе для поставок оружия на Украину в силу абсолютного дефицита в бундесвере.
«Снижение поддержки будет само собой, никуда от этого не деться. Сегодня это общий тренд: снижение поддержки Киева и манипуляции с ее качеством. Удивительно, но даже Борис Джонсон на днях привез всего на каких-то 80 млн фунтов стерлингов микродронов и прочей ерунды», — прокомментировал эксперт.
Сергей Маркелов также отметил, что, на его взгляд, подобное сокращение было вполне предсказуемым.
«Мы наблюдаем два взаимоисключающих тренда. С одной стороны, следуют публичные заявления в духе: «Нет-нет, вся Европа по-прежнему с Украиной!» С другой же стороны, в материальном выражении этих заявлений происходят более спокойные процессы. Никто не станет отдавать последнее оружие. Если на старте ситуации, в феврале-марте, весь Запад впал в украинскую истерику, то сейчас это достаточно быстро проходит. Невозможно все время жить в истерике. Неизбежно, маятник качнется в сторону стабилизации внутренних процессов», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своим предположением о том, что ЕС вскоре может направить киевскому режиму в качестве поддержки.
«Возможно перейдут на какие-то более древние виды оружия. Будут поставлять луки и стрелы. О тяжелых видах вооружения уже совсем речь не идет: Европа уже сама пустая, там, где что-то еще есть, будут молчать. Потому что самим мало», — подытожил политический советник.
Ранее блогер Павел Шипилин в беседе с ФАН оценил перспективы украинских беженцев в Великобритании. По его мнению, судьба этих людей воистину незавидна.