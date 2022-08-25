Экс-сенатор Блэк заявил об отсутствии оправдания для США за накачку Украины оружием

США нет оправдания за накачивание Украины вооружением и втягивание этой страны в вооруженный конфликт, заявил бывший американский сенатор Ричард Блэк.
В интервью РИА Новости он также отметил, что выделяемые американской стороной на военную поддержку Киева деньги могут попасть не в те руки. По его словам, некоторые политические силы, возможно, в конечном счете распределят их между собой.
«Некоторые средства будут на счетах украинских олигархов, а другая — на счетах детей и родственников американских сенаторов», — считает Блэк.
По его словам, американские сенаторы могут неплохо заработать на поставках вооружения украинской армии.
Ранее стало известно, что власти США потратили на помощь Киеву беспрецедентную сумму, передает телеканал «360».