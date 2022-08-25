Биатлонистка Сливко не хочет возвращаться в сборную России

Известная биатлонистка Виктория Сливко на данный момент не планирует возвращаться в состав сборной России.
Спортсменка некоторое время назад перешла на формат индивидуальных тренировок. Сливко продолжает в таком ключе поддерживать форму и в расположение сборной России возвращаться пока не планирует.
«Я тренируюсь сейчас в комфортных условиях, несмотря на отсутствие напарника или напарницы, с которыми можно позарубаться. Но мне очень круто в психологическом плане. На данный момент мне не хотелось бы возвращаться в основной состав и вновь работать в группе», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».
Виктория Сливко родилась 5 мая 1994 года в Муромцево. На счету 28-летней биатлонистки победа на чемпионате мира.