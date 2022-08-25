Мемориал в память о Герое России Ольге Качуре установят в Новокузнецке Кемеровской области. Там также появится площадь защитников Донбасса.
Камень в основание будущей площади в четверг, 25 августа, заложил губернатор региона Сергей Цивилев и дочь Ольги Качуры Елена Карабет. Отмечается, что мемориал планируют установить в кратчайшие сроки.
«Это будет площадь во имя боевого подвига — Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства», — передает слова Цивилева ТАСС.
Напомним, что Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции Донецкой Народной Республики. Она погибла в начале августа.