Пожарные нашли два трупа на пепелище дома в Смоленской области

Пламя уничтожило дом в деревне Пересна Починковского района. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 21:35 по местному времени (совпадает с московским). Спустя какое-то время открытое горение удалось ликвидировать. При разборке и проливке сгоревших конструкций пожарные обнаружили обгоревшие останки двоих мужчин 1960 и 1961 годов рождения.