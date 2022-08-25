Трое постояльцев гостиницы под Туапсе пострадали в массовой драке

Инцидент произошел в поселке Лермонтово. По данным стражей порядка, конфликт произошел на бытовой почве. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов досмотрели участников потасовки и изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.