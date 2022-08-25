Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке официально переименовали в честь Украины

Общество
Перекресток на Брайтон-Бич в Нью-Йорке официально переименовали в честь Украины

Власти американского штата Нью-Йорк официально переименовали перекресток улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд в честь Украины.

Теперь перекресток называется Ukrainian Way, что в переводе означает «Украинский путь». Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«14 июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании участков Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь», — подчеркнул он.

Брайтон-Бич расположен на юге Бруклина. Этот район широко известен плотным заселением выходцами из бывшего Советского Союза. Неофициально его даже называют «Маленькой Одессой».

нью-йорк перекресток брайтон-бич переименование украина
Военкоры ФАН
Солнцепёк