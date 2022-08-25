Два подростка подожгли цветы возле Вечного огня на братском кладбище в Ленобласти

Школьники подожгли венки во время прогулки на Лодейнопольском братском кладбище под Петербургом, сообщает 78.ru.
Инцидент произошел вечером 24 августа. По предварительной информации, один из подростков подошел к Вечному огню и решил поджечь веточку дерева. Прутик не загорелся, но искры от него упали на венки.
Мальчики не обратили на это внимание и продолжили прогулку. Обернувшись, они увидели, как горят цветы возле Вечного огня и убежали. Правоохранители задержали хулиганов. Другие детали происшествия выясняются.
Ранее издание РИАМО сообщало, что неизвестные подожгли Стенд ветеранов на севере Новосибирска.