Станислав Садальский рассказал о съемках сцены с проституткой в «Бриллиантовой руке»

Заслуженный артист РСФСР, 71-летний актер театра и кино Станислав Садальский рассказал , как снималась сцена с проституткой в культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Роль куртизанки тогда досталась актрисе Виктории Островской, которая прекрасно понимала, как следует ее сыграть. По словам Садальского, при работе над этой сценой вокруг собирались толпы зевак.
«А азербайджанцы — люди очень темпераментные, так и норовили меня за задницу схватить. Я хлебная девка была, аппетитная», — вспомнил Садальский слова актрисы в социальных сетях.
Ранее актер заявил, что картина кинорежиссера Никиты Михалкова «Солнечный удар» провалилась на российском телевидении.