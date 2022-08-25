Западный мир «покромсал» Библию, чтобы манипулировать рабами в своих колониях. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что в XVIII–XIX веках Британия издавала специальную Библию для своих колоний.
«Было вырезано 90% Ветхого Завета и 50% Нового Завета. Из 1189 глав стандартной протестантской Библии "Библия рабов" содержит только 232. Во имя порабощения душ миллионов рабов клирики покромсали Священное Писание, исключив такие разделы, как Исход, Книга псалмов и Откровение Иоанна Богослова, которые могут вселить в невольников опасную для рабовладельцев мысль о равенстве всех перед богом», — отметила она.
Ранее Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского могильщиком суверенитета страны из-за «празднования» Дня независимости.