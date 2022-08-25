Погранслужбы Польши и Литвы продолжают усложнять ситуацию на границе с Белоруссией

Сотрудники служб пограничного контроля Литвы и Польши усложняют ситуацию с пробками на границе с Белоруссией, не выполняя установленную норму. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в белорусском погранкомитете.
Представители ведомства подчеркнули, что польские пограничники оформили лишь 17% от общей нормы грузовых автомобилей на пункте Бобровники. Аналогичная ситуация наблюдается на литовских пунктах Мядининкай и Шальчининкай. Согласно статистическим данным, в страны ЕС через данные пункты проследовало 19% и 39% фур соответственно.
Легковые автомобили также оформляются с задержками, заявили в погранкомитете. Так, на переходе Тересполь и Бобровники оформили лишь 33% и 49% автомобилей, а через переход Мядининкай прошли 48% машин от нормы.
Как сообщалось ранее, приезжающие из России автомобилисты стоят в многочасовых пробках на въезде в Финляндию. Огромные очереди образовались впервые за последние несколько лет.